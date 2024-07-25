Збірна України U-18 ганебно програла Словаччині в товариському матчі

Збірна України U-18 з хокею розгромно програла одноліткам зі Словаччини в першому товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 13:1. Українці пропустили 7 шайб ще у першому періоді, а єдиний свій гол команда забила лише в останньому періоді.

Наступний поєдинок між збірними відбудеться завтра, 26 липня. Початок — о 13:15 за київським часом.

Контрольний матч

25 липня

Словаччина U-18 — Україна U-18 13:1 (7:0, 1:0, 5:1)

Нагадаємо, напередодні Федерація хокею України повідомила про спробу захоплення організації. Пізніше президент ФХУ Георгій Зубко розповів про деталі цього інциденту.