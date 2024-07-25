Збірна України U-18 ганебно програла Словаччині в товариському матчі
Збірна України U-18 з хокею розгромно програла одноліткам зі Словаччини в першому товариському матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 13:1. Українці пропустили 7 шайб ще у першому періоді, а єдиний свій гол команда забила лише в останньому періоді.
Наступний поєдинок між збірними відбудеться завтра, 26 липня. Початок — о 13:15 за київським часом.
Контрольний матч
25 липня
Словаччина U-18 — Україна U-18 13:1 (7:0, 1:0, 5:1)
Нагадаємо, напередодні Федерація хокею України повідомила про спробу захоплення організації. Пізніше президент ФХУ Георгій Зубко розповів про деталі цього інциденту.