Збірна України U-18 поступилася Угорщині в першому товариському матчі у межах підготовки до ЧС-2026

Юнацька збірна України U-18, виступаючи без частини гравців основи, поступилася Угорщині в овертаймі з рахунком 1:2.

Єдину шайбу в складі нашої команди закинув Максим Вершецький, який реалізував більшість на початку другого періоду. В основний час українці витримали натиск суперника, однак за 26 секунд до завершення додаткового часу угорці закинули переможну шайбу. Після закінчення гри команди провели булітну серію, у ній єдиним реалізованим кидком відзначився Ярослав Панасенко.

Контрольний матч

Угорщина (U-18) – Україна 2:1 (U-18) ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Наступний контрольний поєдинок українська команда проведе в гостях проти збірної Польщі у вівторок, 14 квітня, о 19:00 за місцевим часом.

А вже, 18 квітня, юнацька збірна України розпочне боротьбу безпосередньо на чемпіонаті світу-2026 зігравши у матчі проти Словенії о 17:00.

Зауважимо, чемпіонат світу U-18 триватиме з 18 по 24 квітня. Подальшими суперниками української збірної стануть: Швейцарія, Казахстан, Угорщина та Польща. Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з хокею стала бронзовим призером ЧС-2026 у дивізіоні 2В.