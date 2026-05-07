Христич: Україні треба краще грати від оборони

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич поділився враженнями від матчу чемпіонату світу-2026 проти Казахстану.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Хороша гра. Не втримали рахунок і це призвело до того, що програли по булітах. Три буліти – навіть у площину воріт не влучили. Треба краще грати від оборони, на рахунок, кататись краще, шайбу пересувати. Казахстан мав вигляд міцнішої команди, ніж наша. Ми боролися як команда. Вдячний нашим гравцям за те, що вони тримали нас у цій грі, ми з одним очком з неї вийшли.

Пропущені шайби на власних помилках? Дві з них – точно були технічні помилки. Одна тактична але цього також не потрібно мати у своєму арсеналі. Так трапилось, на жаль, отримали у свої ворота три голи, але все-таки змогли зрівняти рахунок. Це також можна до нашої скарбнички занести", – заявив тренер.