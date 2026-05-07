Казахстан доволі міцно виглядає: тренер збірної України – про наступний матч на ЧС-2026

Олег Шафаренко поділилися думками щодо матчу четвертого туру чемпіонату світу-2026, в якому збірній України протистоятиме лідер групи Казахстан.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Наставник "синьо-жовтих" віддав належне майбутнім суперникам. Він вважає казахів найсильнішою командою на турнірі.

"Я дивився весь матч їхній проти Польщі на трибуні. Це дуже добре, тому що по телебаченню не все видно. Казахи повністю володіли ініціативою. Вони не могли закинути шайбу, не було останнього влучного кидка. Але вони не поспішали, робили свої маневри та дії, використовували награні схеми, тому й перемогли заслужено. Поляки закинули другу шайбу вже коли нічого [часу] не було. Казахстан доволі міцно виглядає.

Ми будемо грати з, напевно, найсильнішою командою на цьому турнірі, тому що вони підготовлені краще за інші збірні у командних діях. Вони грають в одному ритмі всю гру, добре рухають шайбу. Вони грають, а не бігають в хокей. У них є дуже розумні гравці, мабуть, не такі швидкі, як французи, але командна гра на високому рівні. Проти нас будуть грати дорогі гравці. Вони грають в командах і заробляють гарні гроші за свою роботу", – сказав Шафаренко.