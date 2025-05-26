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Збірна США присвятила перемогу на чемпіонаті світу гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі

Богдан Войченко — 26 травня 2025, 09:54
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Збірна США присвятила перемогу на чемпіонаті світу гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі

Напередодні збірна США вперше за 65 років стала чемпіоном світу з хокею, обігравши у фіналі Швейцарію (1:0).

Після довгоочікуваного тріумфу святкування вийшло далеко за межі радості, перетворившись на щемливий акт пам’яті.

Замість того, щоб виводити капітана за головним трофеєм, на лід вийшли гравці зі светром Джонні Годро п'ятиразового учасника чемпіонатів світу, зірки НХЛ, який трагічно загинув у серпні 2024 року. Його іменну форму розгорнули на командному фото.

Зазначимо, що Годро було всього 31. За кар’єру він провів 763 матчі, набравши 743 очки (243 голи та 500 асистів), і сім разів грав у Матчі всіх зірок НХЛ.

Життя спортсмена обірвалося у серпні 2024 року, коли він разом зі своїм братом Метью потрапив під колеса нетверезого водія, коли вони каталися на велосипедах. Обоє загинули – всього за кілька днів до весілля їхньої сестри.

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У Джонні залишилася вагітна дружина. 1 квітня вона народила їхнього сина.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фінального матчу чемпіонату світу з хокею США – Швейцарія.

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