Збірна США присвятила перемогу на чемпіонаті світу гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі

Напередодні збірна США вперше за 65 років стала чемпіоном світу з хокею, обігравши у фіналі Швейцарію (1:0).

Після довгоочікуваного тріумфу святкування вийшло далеко за межі радості, перетворившись на щемливий акт пам’яті.

Замість того, щоб виводити капітана за головним трофеєм, на лід вийшли гравці зі светром Джонні Годро – п'ятиразового учасника чемпіонатів світу, зірки НХЛ, який трагічно загинув у серпні 2024 року. Його іменну форму розгорнули на командному фото.

Team USA brought a Johnny Gaudreau jersey to accept the World Championship trophy with ❤️💙🤍

pic.twitter.com/vqKB5iYftn — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) May 25, 2025

Зазначимо, що Годро було всього 31. За кар’єру він провів 763 матчі, набравши 743 очки (243 голи та 500 асистів), і сім разів грав у Матчі всіх зірок НХЛ.

Життя спортсмена обірвалося у серпні 2024 року, коли він разом зі своїм братом Метью потрапив під колеса нетверезого водія, коли вони каталися на велосипедах. Обоє загинули – всього за кілька днів до весілля їхньої сестри.

У Джонні залишилася вагітна дружина. 1 квітня вона народила їхнього сина.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фінального матчу чемпіонату світу з хокею США – Швейцарія.