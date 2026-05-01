Збірна Норвегії вперше в історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Збірна Норвегії обіграла в 1/4 фіналу ЧС-2026 національну команду Латвії (2:0).

Як повідмоляє сайт IIHF, для "полярних ведмедів" це історична перемога, оскільки вони вперше вийшли у півфінал планетарної першості.

Норвежці виходили до 1/4 фіналу в 2008 та 2012 роках, але тоді програвали.

Їхнім суперником у півфіналі стали господарі турніру – збірна Швейцарії.

Зазначимо, що на ЧС-1951 Норвегія здобувала четверте місце. Щоправда, тоді на світовій першості було всього 7 команд, які зіграли одне коло.

Норвежці зуміли обіграти США (3:0) та Велику Британію (4:3), але програли решту матчів.