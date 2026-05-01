Визначилися півфінальні пари ЧС-2026

Завершився чвертьфінальний етап на ЧС-2026. Путівки до півфіналу вибороли Канада, Фінляндія, Швейцарія та Норвегія.

Після чвертьфіналу відбувся перепосів команд, тому пари 1/2 виглядають наступним чином:

Швейцарія – Норвегія. 16:20 за київським часом.

Канада – Фінляндія. 21:00 за київським часом.

Обидва матчі відбудуться 30 травня.

Нагадаємо, турнір проходить у швейцарських містах Фрібург і Цюрих. Найтитулованішою збірною цієї стадії є Канада – 28 золотих медалей планетарних першостей.

"Суомі" вигравали чемпіонат світу 4 рази. Швейцарці за останні 12 років 4 рази (2013, 2018, 2024, 2025) грали у фіналі, але трофей не вигравали. Ще одне "срібло" "наті" здобули в далекому 1935-му.

Норвегія переписала історію. Для "полярних ведмедів" це перший вихід у півфінал.