Юнацька збірна України U-18 розгромною перемогою завершила турнір Olympic Hopes

У неділю, 30 серпня, юнацька збірна України U-18 провела заключний матч на турнірі Olympic Hopes, у якому здобула перемогу над командою Румунії.

Зустріч завершилася з рахунком 11:2. Найкращим гравцем матчу було визнано капітана "синьо-жовтих" Павло Бєляєв.

Товариський матч

30 серпня

Україна U18 – Румунія U18 11:2 (4:1, 2:0, 5:1)

Шайби: 1:0 – Бутко (Скачков), 04:50, 1:1 – Тамас (Секей), 12:16, 2:1 – Бегейма (Гордієнко), 13:31, 3:1 – Вершецький (Юсипенко, менш.), 15:32, 4:1 – Глинський (Степанюк, Скребела, менш.), 15:56, 5:1 – Вершецький (Гвоздєв, Юсипенко), 27:17, 6:1 – Штефанюк (Бутко), 31:57, 7:1 – Гордієнко, 42:08, 8:1 – Шутько (Гаврилець, Пацеляк), 43:32, 9:1 – Скачков (Бутко, Штефанюк), 44:41, 9:2 – Колумбан (Кантакузу), 49:14, 10:2 – Гвоздєв (Скребела, менш.), 56:56, 11:2 – Гвоздєв, 57:35

Раніше "синьо-жовті" переграли команду Угорщини з рахунком 3:1.

Напередодні повідомлялося, що нападник юнацької збірної України Клим Лучкін перейшов до чеської команди Банік Соколов.