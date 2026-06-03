Мессі і Роналду на пікантних місцях: бразильська модель наклеїла понад тисячу наліпок ЧС-2026 на своє тіло

До старту чемпіонату світу-2026 залишилися лічені дні, а футбольна лихоманка вже охопила вболівальників по всьому світу.

Хтось полює за рідкісними наліпками Panini для свого альбому, а хтось підходить до справи значно креативніше.

Справжньою зіркою соцмереж останніми днями стала бразильська блогерка Керолай Чавес. Дівчина вирішила оригінально привернути увагу до майбутнього мундіалю в США, Канаді та Мексиці й створила незвичний тематичний образ.

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Поки більшість уболівальників акуратно вклеюють картки футболістів до колекційних альбомів, Керолай вирішила сама стати таким альбомом. Для свого проєкту вона використала понад тисячу наліпок із зображеннями учасників чемпіонату світу.

Фото та відео з незвичним образом миттєво розлетілися соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів. Багато фанатів жартують, що тепер колекція бразилійки виглядає набагато ефектніше за будь-який офіційний альбом.

Раніше повідомлялося, що найменш відомий футболіст ЧС-2026 прокинувся зіркою, ставши талісманом майбутнього мундіалю.