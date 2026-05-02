Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Збірна України зустрінеться з Польщею на старті ЧС-2026

Олександр Булава — 2 травня 2026, 10:54
Збірна України зустрінеться з Польщею на старті ЧС-2026
ФХУ

Сьогодні, 2 травня, збірна України розпочинає виступи на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Першим суперником "синьо-жовтих" стане господар турніру – команда Польщі.

Зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі "Суспільне Спорт".

Зазначимо, що три місяці тому команди зустрічалися на етапі Європейського кубка націй у Великій Британії. Тоді команда Дмитра Христича обіграла суперника з рахунком 4:2 і в підсумку виграла турнір.

На попередньому чемпіонаті світу поляки стали передостанніми, маючи дві перемоги та три поразки в основний час, зокрема виграли очний матч проти України. Хоча зустріч завершилася 4:1.

Читайте також :
Нагадаємо, суперниками України на чемпіонаті світу, окрім Польщі, будуть Литва, Казахстан, Франція та Японія. До еліти піднімуться дві найкращі команди, а остання команда турніру вилетить до нижчого дивізіону.

Читайте також :
Напередодні головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Христич та його помічники визначилися з остаточною заявкою на IIHF World Championship Division I 2026.

Збірна України з хокею

Збірна України з хокею

Останні новини