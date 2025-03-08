Київ Кепіталз розібрався зі Штормом у першому матчі плейоф чемпіонату України

Київ Кепіталз здобув упевнену перемогу над одеським Штормом у першому півфінальному матчі чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Столичний колектив забезпечив себе комфортною перевагою ще в першому періоді, відзначившися двічі. В дебюті зустрічі шайбу закинув Владислав Луговий, а в середині періоду Микита Олійник подвоїв перевагу.

Після чергового голу Кепіталз на старті другого періоду здавалося, що інтриги у грі не буде, але Шторм зумів впритул наблизитися до нічиєї. Спершу забив Ніконов (ще у другій 45-хвилинці), а потім Кобильник допоміг команді реалізувати більшість.

Останню хвилину одесити грали в більшості, тож на лід замість голкіпера вийшов шостий польовий гравець. Шторм намагався відігратися, проте пустив контратаку, і Кепіталз без проблем збільшив перевагу, закинувши в порожні ворота.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 8 березня

Київ Кепіталз – Шторм Одеса 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Рахунок в серії – 1:0

Шайби: 1:0 – 02:08 Луговий, 2:0 – 10:10 Олійник, 3:0 – 20:31 Сем Ху, 3:1 – 33:25 Ніконов, 3:2 - 57:56 Кобильник (більшість), 4:2 – 59:10 Сем Ху

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport. У другому півфіналі Сокіл зустрічається із Кременчуком. У першій грі перемогу здобув саме Кременчук.

Нагадаємо, у регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, Київ Кепіталз опинився на другому місці, а Шторм посів третю сходинку.