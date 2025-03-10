Київ Кепіталз в овертаймі дотиснув Шторм у другому матчі плейоф чемпіонату України

Київ Кепіталз знову обіграв одеський Шторм у межах другого матчу півфіналу чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 5:4.

Столичний клуб агресивно розпочав зустріч. Спочатку на 4-й хвилині відзначився Ярослав Панченко, а згодом більшість використав Себастьян Карпенко.

Водночас Шторм відіграв одну шайбу наприкінці першого періоду та перевернув хід гри у другій 20-хвилинці завдяки шайбам 17-річного Даниїла Скорохода та 22-річного Сергія Пойманова.

Канадець Янг Ху зміг відновити паритет при форматі 4х4, а вже через декілька хвилин Ярослав Панченко у більшості вивів столичний колектив вперед (4:3).

Одесити зрівняли рахунок за 5 хвилин до завершення зустрічі після потужного кидка Віктора Ніконов, який оформив дубль (4:4) та перевів гру в овертайм.

Долю матчу в екстратаймі вирішив 41-річний капітан столичного клубу Сергій Черненко, який першим був на добиванні буля воріт суперника.

Хокей – плейоф чемпіонату України

Півфінал, 10 березня

Київ Кепіталз – Шторм (Одеса) 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, ОТ – 1:0)

Шайби: 1:0 – 03:48 Панченко, 2:0 – 10:45 Карпенко, 2:1 – 19:13 Ніконов, 2:2 – 30:30 Скороход, 2:3 – 35:21 Пойманов, 3:3 – 44:58 Ху, 4:3 – 49:42 Панченко, 4:4 – 54:09 Ніконов, 5:4 - 13:53 Черненко

Перемога дозволила киянам вийти вперед у серії – 2:0. Перший матч відбувся минулої суботи, де Кепіталз зумів обіграти суперника з рахунком 4:2. Надалі серії переїжджає до Одеси.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх матчів серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, в паралельній серії чинний чемпіон і переможець регулярного чемпіонату київський Сокіл програв перші два матчі Кременчуку.