Канада вперше не програла за свою історію виступів на чемпіонатах світу

Збірна Канади вперше в історії не програла в межах фінальної частини чемпіонату світу з футболу.

Нічия з Боснією і Герцеговиною дозволила "кленовим" набрати свій перший заліковий бал в межах турніру за 7 зіграних матчів.

Canada have lost all six of their previous men's FIFA World Cup games. Can they stage a second half turnaround against Bosnia-Herzegovina? pic.twitter.com/zyrcNrLJNG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 12, 2026

До цього вони брали участь у двох турнірах – ЧС-1986 і ЧС-2022, де всі 6 матчів програли.

У 1986 Канада поступилась збірним Франції (0:1), Угорщини (0:2) і СРСР (0:2), а в 2022 програли Бельгії (0:1), Хорватії (1:4) і Марокко (0:2).

Нагадаємо, у матчі-відкриті турніру збірна Мексики обіграла ПАР. Цей матч також побив кілька персональних рекордів.