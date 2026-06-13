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Канада вперше не програла за свою історію виступів на чемпіонатах світу

Олексій Мурзак — 13 червня 2026, 00:26
Канада вперше не програла за свою історію виступів на чемпіонатах світу
Getty Images

Збірна Канади вперше в історії не програла в межах фінальної частини чемпіонату світу з футболу.

Нічия з Боснією і Герцеговиною дозволила "кленовим" набрати свій перший заліковий бал в межах турніру за 7 зіграних матчів.

До цього вони брали участь у двох турнірах – ЧС-1986 і ЧС-2022, де всі 6 матчів програли.

У 1986 Канада поступилась збірним Франції (0:1), Угорщини (0:2) і СРСР (0:2), а в 2022 програли Бельгії (0:1), Хорватії (1:4) і Марокко (0:2).

Нагадаємо, у матчі-відкриті турніру збірна Мексики обіграла ПАР. Цей матч також побив кілька персональних рекордів

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