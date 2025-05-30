Матч із 9 шайбами: визначився другий фіналіст Кубку Стенлі

У ніч на 30 травня відбувся п'ятий матч фіналу Західної конференції НХЛ між Едмонтоном і Далласом.

Ойлерз на виїзді здобули перемогу з рахунком 6:3, чим забезпечив собі перемогу в серії (4:1).

Відкрив рахунок у матчі на 2 хвилині 40-річний Корі Перрі. Ветеран минулого разу перевершив досягнення Теему Селянне, а цього разу довів, що знаходиться у чудовій формі. За наступні 5 хвилин шайба ще двічі побувала у воротах Старз.

До середини другого періоду "зірки" скоротили відставання до мінімуму, але до кінця гри пропустили ще тричі, забивши лише раз.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

Фінал Заходу, 30 травня

Даллас – Едмонтон 3:6 (1:3, 1:2, 0:1)

"Нафтовики" вдруге поспіль зіграють у фіналі Кубку Стенлі. Суперником буде Флорида Пантерз, яка минулого року здобула перемогу над Едмонтоном у семи поєдинках.