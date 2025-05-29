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Флорида вчетверте переграла Кароліну та пробилась у фінал Кубку Стенлі

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 07:40
Флорида вчетверте переграла Кароліну та пробилась у фінал Кубку Стенлі

У ніч з 28 на 29 травня відбувся п'ятий матч фінальної серії Східної конференції між Кароліною та Флоридою.

Впевнений виступ у другому періоді та шайба Метью Ткачука, який має українські коріння, допомогли Пантерз виграти серію та пробитись у фінал Кубку Стенлі.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
Фінал Сходу, 29 травня

Кароліна – Флорида 3:5 (2:0, 0:3, 1:2) (1:4 в серії)

У фіналі плейоф Пантерз зіграють проти переможця пари Даллас – Едмонтон. Наразі рахунок у протистоянні 3:1 на користь Ойлерз.

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Для Флориди цей фінал стане третім поспіль – за останні 40 років лише Тампа-Бей змогла тричі поспіль пробитись у вирішальний матч Кубку Стенлі.

У сезоні-2023/25 Флорида виграла турнір, здолавши у фіналі Едмонтон 4:3. У попередньому сезоні Пантер програли Вегасу 1:4.

Раніше повідомлялось, що гравець Едмонтона повторив досягнення Теему Селяне та ще трьох гравців у історії НХЛ.

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