Вегас після програшу в фіналі Кубку Стенлі змінить голового тренера

Вегас не буде продовжувати контракт із Джоном Тортореллою. Генеральний менеджер клубу Келлі Маккріммон повідомив, що 67-річний фахівець залишить тренерський штаб після закінчення сезону.

Про це повідомляє ESPN. Клубна пресслужба підтвердила відхід.

Vegas Golden Knights General Manager Kelly McCrimmon has announced John Tortorella will not return to the team's coaching staff following the 2025-26 season.



Press release ➡️ https://t.co/KRK6lB8ZZQ pic.twitter.com/65sGbTZRR2 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 16, 2026

Торторелла прийняв клуб наприкінці березня цього року. Вегас здобув лише 39 перемог у регулярному сезоні, але це не завадило потрапити до плейоф.

"Рицарі" успішно подолали сітку постсезону на Заході. У фіналі Кубку Стенлі Вегас програв Кароліні з рахунком 2:4.

67-річний Торторелла є одним із найдосвідченіших фахівців у лізі. Він тренував Рейнджерс (2000, 2009-2013), Тампу-Бей (2001-2008), Ванкувер (2013-2014), Коламбус (2015-2021), Філадельфію (2022-2025).

Зазначимо, що в сезоні 2003/2004 під його керівництвом Руслан Федотенко разом із Лайтнінг виграв Кубок Стенлі. Українець за плейоф НХЛ закинув 12 шайб і віддав 2 передачі за 22 поєдинки.