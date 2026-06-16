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Вегас після програшу в фіналі Кубку Стенлі змінить голового тренера

Руслан Травкін — 16 червня 2026, 19:28
Вегас після програшу в фіналі Кубку Стенлі змінить голового тренера
x.com/GoldenKnights

Вегас не буде продовжувати контракт із Джоном Тортореллою. Генеральний менеджер клубу Келлі Маккріммон повідомив, що 67-річний фахівець залишить тренерський штаб після закінчення сезону.

Про це повідомляє ESPN. Клубна пресслужба підтвердила відхід.

Торторелла прийняв клуб наприкінці березня цього року. Вегас здобув лише 39 перемог у регулярному сезоні, але це не завадило потрапити до плейоф.

"Рицарі" успішно подолали сітку постсезону на Заході. У фіналі Кубку Стенлі Вегас програв Кароліні з рахунком 2:4.

67-річний Торторелла є одним із найдосвідченіших фахівців у лізі. Він тренував Рейнджерс (2000, 2009-2013), Тампу-Бей (2001-2008), Ванкувер (2013-2014), Коламбус (2015-2021), Філадельфію (2022-2025).

Зазначимо, що в сезоні 2003/2004 під його керівництвом Руслан Федотенко разом із Лайтнінг виграв Кубок Стенлі. Українець за плейоф НХЛ закинув 12 шайб і віддав 2 передачі за 22 поєдинки.

Вегас Кубок Стенлі НХЛ

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