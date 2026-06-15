Шатаут і гол у порожні ворота: Кароліна вперше за 20 років виграла Кубок Стенлі
Завершилася фінальна серія Кубку Стенлі сезону-2025/26. У місті Передайз, штат Невада, Вегас на власній арені приймав Кароліну. Рідні стіни не допомогли – Гаррікейнз перемогли з рахунком 3:0.
Ця перемога дозволила "ураганам" виграти серію – 4:2.
Вегас – Кароліна 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайби: Холл (4), Блейк (34), Елерс (60)
Кидки: 22-23
"Рицарям" відступати вже було нікуди. Їх настрій зіпсував Тайлер Холл. Досвідчений ветеран зумів реалізувати вихід віч-на-віч із Картером Хартом.
Далі колектив Рода Бріндамора віддав перевагу. Вегас активніше кидав (11:8) за перший період, але шайб не було.
У другому періоді червоне світло знову загорілося саме за воротами господарів. Друга ланка гостей запресингувала Голден Найтс у їхній зоні, що призвело до перехоплення. Себе до протоколу точним кидком вписав Джексон Блейк.
Гравці Джона Торторелли значно притихли після цього. Кароліна особливо не форсувала події, але цього вистачало для контролю гри.
У середині третього періоду інтрига могла стати гарячою. Кидок Джека Айхела прийняла на себе поперечина.
В останні три хвилини Вегас грав без голкіпера. Брендон Бассі зробив кілька чудових сейвів, але ворота зберіг "сухими".
Ба більше – допомогли партнери. Данець Ніколай Елерс скористався тим, що ворота Вегаса були беззахисними.
Кароліна вдруге в історії виграє Кубок Стенлі. Вперше це сталося в 2006-му році. Род Бріндамор, теперішній наставник Гаррікейнз, тоді був капітаном команди.
Зазначимо, що після чемпіонства за наступні 12 років Кароліна лише двічі виходила до плейоф.
MVP фіналу став 37-річний Джордан Стаал. Капітан команди в цій грі не записав в актив результативних дій, але за перші 5 матчів серії закинув 6 шайб та віддав 2 асисти.
У сезоні-2008/2009 нападник вигравав трофей разом із Піттсбургом. Тоді за плейоф він закинув 4 шайби в 23 поєдинках.
Символічно, що Ерік Стаал, старший на чотири роки брат, у чемпіонському 2006 році був гравцем Кароліни.