Шатаут і гол у порожні ворота: Кароліна вперше за 20 років виграла Кубок Стенлі

Завершилася фінальна серія Кубку Стенлі сезону-2025/26. У місті Передайз, штат Невада, Вегас на власній арені приймав Кароліну. Рідні стіни не допомогли – Гаррікейнз перемогли з рахунком 3:0.

Ця перемога дозволила "ураганам" виграти серію – 4:2.

Хокей – Кубок Стенлі-2026

Фінал, 15 червня, шостий матч

Вегас – Кароліна 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: Холл (4), Блейк (34), Елерс (60)

Кидки: 22-23

"Рицарям" відступати вже було нікуди. Їх настрій зіпсував Тайлер Холл. Досвідчений ветеран зумів реалізувати вихід віч-на-віч із Картером Хартом.

A BEAUTY OF A PLAY TO GET US GOING pic.twitter.com/YI4PVPKLmO — Carolina Hurricanes (@Canes) June 15, 2026

Далі колектив Рода Бріндамора віддав перевагу. Вегас активніше кидав (11:8) за перший період, але шайб не було.

У другому періоді червоне світло знову загорілося саме за воротами господарів. Друга ланка гостей запресингувала Голден Найтс у їхній зоні, що призвело до перехоплення. Себе до протоколу точним кидком вписав Джексон Блейк.

THE JUNKYARD DAWGS DO IT AGAIN pic.twitter.com/E8snyEdYLa — Carolina Hurricanes (@Canes) June 15, 2026

Гравці Джона Торторелли значно притихли після цього. Кароліна особливо не форсувала події, але цього вистачало для контролю гри.

У середині третього періоду інтрига могла стати гарячою. Кидок Джека Айхела прийняла на себе поперечина.

В останні три хвилини Вегас грав без голкіпера. Брендон Бассі зробив кілька чудових сейвів, але ворота зберіг "сухими".

Ба більше – допомогли партнери. Данець Ніколай Елерс скористався тим, що ворота Вегаса були беззахисними.

THE CUP IS COMING BACK TO RALEIGH!!! pic.twitter.com/prQsWildKa — Carolina Hurricanes (@Canes) June 15, 2026

Кароліна вдруге в історії виграє Кубок Стенлі. Вперше це сталося в 2006-му році. Род Бріндамор, теперішній наставник Гаррікейнз, тоді був капітаном команди.

Зазначимо, що після чемпіонства за наступні 12 років Кароліна лише двічі виходила до плейоф.

MVP фіналу став 37-річний Джордан Стаал. Капітан команди в цій грі не записав в актив результативних дій, але за перші 5 матчів серії закинув 6 шайб та віддав 2 асисти.

JORDAN STAAL WINS THE 2026 CONN SMYTHE!!!! 🔥🔥🔥



6 GOALS IN 6 GAMES IN THE FINAL 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/L3gLZvoLiF — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 15, 2026

У сезоні-2008/2009 нападник вигравав трофей разом із Піттсбургом. Тоді за плейоф він закинув 4 шайби в 23 поєдинках.

Символічно, що Ерік Стаал, старший на чотири роки брат, у чемпіонському 2006 році був гравцем Кароліни.