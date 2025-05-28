Дворазовий олімпійський чемпіон повторив досягнення Селянне та ще трьох гравців НХЛ

40-річний гравець Едмонтона Корі Перрі повторив досягнення Теему Селяне та ще трьох гравців в історії НХЛ завдяки шайбі у ворота Далласа.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Його Ойлерз переграли з рахунком 4:1 техасців.

Перрі закинув свою шосту шайбу в цьогорічному розіграші Кубку Стенлі. У віці 39 років і старше стільки голів у плейоф закидали лише Теему Селянне (2011 рік), Марк Реккі (2010, Рон Френсіс (2002) та Жан Беліво (1971).

Перрі розпочав свою кар'єру в НХЛ у сезоні-2005/06. У 2007 році став володарем Кубку Стенлі.

Виступав за Анагайм, Даллас, Монреаль, Тампу-Бей та Чикаго. Загалом у найсильнішій хокейній лізі світу набрав 935 (448 + 487) очок за 1392 матчів.

У складі збірної Канади Корі ставав чемпіоном Олімпійських ігор у Ванкувері та Сочі.