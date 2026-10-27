Четверта перемога поспіль Калгарі, Детройт по булітах дотиснув Едмонтон у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 27 жовтня відбулися три матчі Національної хокейної ліги.

Ігрову програму розпочала перемога Лос-Анджелеса над Рейнджерс. Вже у першому періоді гості забезпечили собі комфортну перевагу у дві шайби. Друга 20-хвилинка також була за хокеїстами Лос-Анджелес, а в останньому періоді уболівальники побачили нічию по одній закинутій шайбі від обох команд.

У наступному поєдинку не менш переконливу звитягу святкував Калгарі, який обіграв Торонто. Після п'яти поразок поспіль на старті нового сезону регулярного чемпіонату Калгарі зумів реабілітуватися та оформив вже затяжну переможну серію із чотирьох поспіль ігор.

Найдраматичнішу зустріч видали Едмонтон та Детройт, у якій лише по булітах визначили переможця. Цікаво, що лише один із п'яти булітів був реалізований. Його автором став Реймонд, який й приніс п'яту перемогу Детройту у поточному сезоні НХЛ-2026/27.

НХЛ – регулярний чемпіонат

27 жовтня

Рейнджерс – Лос-Анджелес 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Калгарі – Торонто 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Едмонтон – Детройт 3:4 по булітах (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Напередодні завершилися ще чотири гри цього розіграшу НХЛ.