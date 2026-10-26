Дев'ята поспіль поразка Ванкувера, Нешвілл розгромив Колорадо в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 25 на 26 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Чикаго проти Флориди. У ньому гості здобули непросту перемогу, закинувши вирішальну шайбу на останніх хвилинах зустрічі.

Найрезультативніша гра відбулась між Далласом та Айлендерс. Найбільший розгром записав собі в актив Нешвілл.

НХЛ – регулярний чемпіонат

26 жовтня

Чикаго – Флорида 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Даллас – Айлендерс 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Вінніпег – Монреаль 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Нешвілл – Колорадо 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Ванкувер – Міннесота 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші десять поєдинків.