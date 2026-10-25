Вегас зазнав третьої поразки поспіль, розгроми від Торонто та Кароліни в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 24 на 25 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Бостона проти Сан-Хосе. У ньому господарі здобули непросту перемогу, дотиснувши суперника в останньому періоді.

Найрезультативніша гра відбулась між Оттавою та Рейнджерс. У ній команди на двох закинули 11 шайб.

Також варто відзначити чергове фіаско чинного фіналіста Кубку Стенлі. Вегас програв третій поєдинок поспіль.

НХЛ – регулярний чемпіонат

25 жовтня

Бостон – Сан-Хосе 6:4 (1:1, 1:1, 4:2)

Вашингтон – Баффало 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Едмонтон – Торонто 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Коламбус – Вегас 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Оттава – Рейнджерс 7:4 (2:0, 2:3, 3:1)

Піттсбург – Нешвілл 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Сент-Луїс – Кароліна 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Юта – Тампа-Бей 5:4 ОТ (2:3, 2:1, 0:0, 1:0)

Калгарі – Детройт 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Сіетл – Міннесота 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні відбувся обмін гравцями між Нью-Джерсі та Вінніпегом.