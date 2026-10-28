Ефектний камбек Ванкувера, розгроми від Флориди та Нью-Джерсі в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 27 на 28 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Філадельфії проти Коламбуса. У ньому господарі відігрались із 0:3, але врешті-решт поступились в овертаймі.

Найрезультативніша гра відбулась між Анахаймом і Ванкувером. В ній "Канакс" зробили камбек з 2:5 у третьому періоді та дотиснули суперника в додатковий час.

Також варто відзначити перемогу Вегаса. Чинний фіналіст Кубку Стенлі перервав серію поразок, здолавши впевнено Оттаву.

НХЛ – регулярний чемпіонат

28 жовтня

Філадельфія – Коламбус 3:4 ОТ (0:3, 1:0, 2:0, 0:1)

Вінніпег – Флорида 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Даллас – Нью-Джерсі 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Кароліна – Бостон 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Нешвілл – Айлендерс 3:4 після булітів (0:2, 2:1, 1:0)

Сент-Луїс – Монреаль 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Чикаго – Лос-Анджелес 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Юта – Міннесота 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Анахайм – Ванкувер 5:6 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 0:1)

Вегас – Оттава 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Сан-Хосе – Баффало 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші три поєдинки.