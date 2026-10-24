Розгромна перемога Монреаля, Тампа-Бей у "гольовій перестрілці" програла Колорадо у НХЛ

У ніч проти 24 жовтня відбулися два із чотирьох запланованих ігор Національної хокейної ліги.

Ігрову програму розпочала впевнена перемога Монреаля над Чикаго, хоча саме господарі першими розмочили нулі на табло. Хокеїсти Чикаго зазнали другої поразки поспіль у поточному сезоні-2026/27. У попередньому поєдинку вони "всуху" поступилися Далласу (0:4).

У наступній зустрічі Колорадо було сильнішим за Тампу-Бей. Якщо Колорадо перервало свою 2-матчеву серію поразок, то Тампа-Бей, навпаки, вперше програла в останніх чотирьох матчах.

Також 24 жовтня відбудуться два поєдинки: Філадельфія – Анагайм та Нью-Джерсі – Лос-Анджелес

НХЛ – регулярний чемпіонат

24 жовтня

Чикаго – Монреаль 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Колорадо – Тампа-Бей 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Філадельфія – Анагайм (20:00)

Нью-Джерсі – Лос-Анджелес (22:30)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Напередодні завершилися ще 12 ігор цього сезону НХЛ-2026/27.