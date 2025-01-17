Збірна України програла США в четвертому матчі на Універсіаді, однак все ж пробилася у плейоф

У п'ятницю, 17 січня, збірна України U-25 провела свій четвертий матч на Універсіаді-2024, що проходить у Турині (Італія).

"Синьо-жовті" з рахунком 1:5 програли США.

Втім, незважаючи на четверте підсумкове місце у групі, Україна оформила вихід у плейоф, випередивши Польщу, яка усі чотири матчі на турнірі програла із загальним рахунком 7:27.

Універсіада-2025

Група В, 17 січня

США – Україна 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Збірна України мала складнішу групову боротьбу. Після поразки у першому матчі проти Словаччини (2:4), команда переконливо реабілітувалася, розгромивши Польщу (8:2). Однак у матчі з Японією українці поступилися з рахунком 4:7.

Раніше також стало відомо, що юнацька збірна України з хокею стала чемпіоном світу в дивізіоні ІВ. В останній грі турніру, що проходить в естонському Талліні, "синьо-жовті" перемогли команду Японії з рахунком 7:2. Це дозволило Україні вперше за 14 років підвищитись у класі.