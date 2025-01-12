Збірна України з поразки стартувала на Універсіаді-2025

Збірна України U-25 з поразки розпочала свої виступи на Універсіаді-2025 у Турині (Італія).

У першому турі українці поступились команді Словаччини. Матч завершився з рахунком 2:4. Голами у складі збірної України відзначились Гліб Кривошапкін та Дмитро Кобильник.

Універсіада-2025

Група В, 12 січня

Україна – Словаччина 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 08:11 Станчек, 1:1 – 18:41 Кривошапкін (менш), 1:2 – 23:30 Урбанек (більш), 1:3 – 24:11 Земко, 1:4 – 26:43 Урбанек (більш), 2:4 – 39:08 Кобильник (більш)

Наступний матч "синьо-жовті" зіграють проти Польщі (14 січня), далі українців очікують зустрічі проти Японії (15 січня) та США (17 січня).

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В іншій групі представлені команди Канади, Чехії, Швеції, Казахстану та Південної Кореї. У плейоф виходять по чотири найсильніші команди з кожної групи.