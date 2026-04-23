Збірна України дотиснула Польщу на ЧС-2026

У четвер, 23 квітня, юнацька збірна України U-18 провела свій четвертий матч на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні 1А, в якому перемогла команду Польщі.

Зустріч завершилась з рахунком 6:3.

Українці розписали мирову з суперником перший період та поступились у другому. Проте "синьо-жовті" знайшли у собі сили на вирішальну 20-хвилинку, де розтрощили суперника завдяки шайбам Дениса Жеребка, Святослава Васяка та Данила Оліфірчука, який оформив хеттрик.

Чемпіонат світу з хокею U-18

Дивізіон 1A, 21 квітня

Україна – Польща 6:3 (1:1, 1:2, 5:1)

Шайби: 0:1 – Левандовський (Стричек), 08:01; 1:1 – Жеребко (Васяк, Лучкін, більш.), 09:15; 1:2 – Галант (Всол, Ванат, більш.), 32:24; 2:2 – Жеребко, 42:39; 2:3 – Мишка (Богдаль, Всол), 48:12; 3:3 – Васяк (Ісаєв, Воротеляк), 49:23; 4:3 – Оліфірчук (Науменко, менш.), 53:28; 5:3 – Оліфірчук, 58:03; 6:3 – Оліфірчук (Жеребко, Ісаєв), 58:18.

Молодіжна збірна України U18 у п'ятницю, 24 квітня, проведе свій заключний матч чемпіонату проти команди Швейцарії. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Шанси на вихід у елітний дивізіон чемпіонату світу українці вже втратили.

Нагадаємо, у третьому турі українці поступились Казахстану, у другому турі зазнали поразки від Угорщини, а на старті турніру перемогли команду Словенії.