Даллас переграв Монреаль у серії булітів, Філадельфія не помітила супротиву Анагайма: результати НХЛ
Ввечері суботи, 11 січня, розпочався черговий ігровий день Національної хокейної ліги, у межах якого пройшло 15 матчів.
З них тільки дві зустрічі закінчилися в овертаймі: Бостон вирвав перемогу над Флоридою, а Нью-Джерсі здолав Тампа-Бей.
Переможець ще одного поєдинка визначився у серії післяматчевих булітів – це Монреаль та Даллас довели справу до дуелей польових гравців з воротарями. Представники Старз виявилися точнішими.
Також варто відзначити розгромні перемоги Оттави, Філадельфії, Сіетла, Вінніпега та Ванкувера.
НХЛ – регулярний сезон
11-12 січня
Флорида – Бостон 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Баффало – Сіетл 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)
Піттсбург – Оттава 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Вінніпег – Колорадо 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Монреаль – Даллас 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, за булітами – 0:1)
Нью-Джерсі – Тампа-Бей 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Сент-Луїс – Коламбус 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Торонто – Ванкувер 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Філадельфія – Анагайм 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Чикаго – Едмонтон 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
Нешвілл – Вашингтон 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Юта – Айлендерс 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Вегас – Рейнджерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Калгарі – Лос-Анджелес 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Сан-Хосе – Міннесота 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Нагадаємо, що вчора збірна України дуже успішно стартувала на молодіжному чемпіонаті світу у Дивізіоні ІВ.