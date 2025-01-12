Даллас переграв Монреаль у серії булітів, Філадельфія не помітила супротиву Анагайма: результати НХЛ

Ввечері суботи, 11 січня, розпочався черговий ігровий день Національної хокейної ліги, у межах якого пройшло 15 матчів.

З них тільки дві зустрічі закінчилися в овертаймі: Бостон вирвав перемогу над Флоридою, а Нью-Джерсі здолав Тампа-Бей.

Переможець ще одного поєдинка визначився у серії післяматчевих булітів – це Монреаль та Даллас довели справу до дуелей польових гравців з воротарями. Представники Старз виявилися точнішими.

Також варто відзначити розгромні перемоги Оттави, Філадельфії, Сіетла, Вінніпега та Ванкувера.

НХЛ – регулярний сезон

11-12 січня

Флорида – Бостон 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Баффало – Сіетл 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Піттсбург – Оттава 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Вінніпег – Колорадо 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Монреаль – Даллас 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, за булітами – 0:1)

Нью-Джерсі – Тампа-Бей 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Сент-Луїс – Коламбус 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Торонто – Ванкувер 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Філадельфія – Анагайм 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Чикаго – Едмонтон 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Нешвілл – Вашингтон 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Юта – Айлендерс 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Вегас – Рейнджерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Калгарі – Лос-Анджелес 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Сан-Хосе – Міннесота 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Нагадаємо, що вчора збірна України дуже успішно стартувала на молодіжному чемпіонаті світу у Дивізіоні ІВ.