Подивимося, що в нас вийде: Христич – про перемогу над Польщею та шанси вийти в еліту

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував перемогу над Польщею 4:1 у матчі чемпіонату світу у Дивізіоні 1A та оцінив шанси вийти в елітний дивізіон.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Настрій хороший, хоча ми хвилювалися, бо знали про сильні сторони Польщі, яка рік тому була в еліті. Грали з ними контрольні матчі – завжди все складно, перемоги чи поразки в овертаймах та булітах. Прохідних матчів у нас у дивізіоні немає, все дуже важко. Додаткової мотивації не було. Приїхали на ЧС, щоб подивитись і себе показати. Еліта? До ЧС у нас було завдання-мінімум утриматися тут. А тепер у нас є всі шанси в останньому турі все вирішити і вперше за довгий час вийти в еліту. Є шанси зробити сенсацію та бути в еліті. Подивимося, що в нас вийде", – сказав Христич.

В останньому матчі "синьо-жовті" зіграють з Японією. Від результату цієї зустрічі залежатиме подальша доля збірної України: перемога гарантуватиме українцям місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Ця гра відбудеться у суботу, 3 травня.

Варто зазначити, що востаннє збірна України з хокею виступала в елітному дивізіоні у далекому 2007 році, коли чемпіонат світу проходив у Москві.

Нагадаємо, що в стартовому турі Україна тільки у серії булітів програла Великій Британії. Потім команда Дмитра Христича знову дійшла до булітів, але цього разу вона здобула перемогу, вигравши серію з Італією. У попередньому матчі українці розгромили Румунію.