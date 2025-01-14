Дніпро – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У вівторок, 14 січня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому херсонський Дніпро прийме Крижинку.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Плеєр з відеотрансляцією буде вбудовано пізніше.

Ці клуби є аутсайдерами чемпіонату. Дніпро за 15 матчів набрав лише 6 очок. Крижинка відіграла на 1 гру менше, але не набирала балів.

Лідером турнірної таблиці є Київ Кепіталз. Цей клуб має 38 пунктів за 16 турів, що дозволяє на 2 очки випереджати Сокіл.

Нагадаємо, ФХУ оголосила, що матчі чемпіонату буде транслювати Setanta Sports на власному ютуб-каналі.