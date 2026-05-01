Христич: У збірних Франції та Польщі немає нічого страшного
Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич поділився очікуваннями чемпіонату світу-2026 у дивізіоні IA.
Слова фахівця наводить Суспільне спорт.
"Ми вважаємо, що готувались як могли, і будемо показувати кращу гру, до якої підійшли. На жаль, не змогли зіграти повноцінних ігор з суперниками. Одна гра була. Не дуже вона і офіційна була. І команда Угорщини була неоптимальна. Але ми гадаємо, що це не було для нас несподіванкою, і тому ми тренувались, знаючи, як воно буде, і готувалися до другого травня", – заявив тренер.
Також Христич оцінив рівень суперників збірної України.
"Можу сказати, що збірна України буде боротися в кожній грі, в кожному матчі. І як воно там станеться, ніхто не може передбачати. Але, як я казав, на кожну гру ми будемо налаштовуватись. Нема тут слабких суперників. І всі суперники, які спустилися до нас з вищого дивізіону, ми з ними можемо грати, на нашу думку. Так що всі ігри будуть напруженими.
На нашому майданчику, де ми тренувались, грали збірна Польщі і Франції. Ми подивились один період побачили, що з ними можна грати і будемо грати. Нема нічого страшного. Вони знаходяться в такому ж дивізіоні. Це означає, що команди рівні", – додав наставник команди.
Нагадаємо, суперники України по чемпіонату світу – Польща, Литва, Казахстан, Франція та Японія. Перший матч українці проведуть 2 травня проти Польщі. До еліти піднімуться дві найкращі команди. Останнє місце – виліт.
Раніше стала відома заявка збірної України на турнір.