Христич: У збірних Франції та Польщі немає нічого страшного

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич поділився очікуваннями чемпіонату світу-2026 у дивізіоні IA.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

Також Христич оцінив рівень суперників збірної України.

"Можу сказати, що збірна України буде боротися в кожній грі, в кожному матчі. І як воно там станеться, ніхто не може передбачати. Але, як я казав, на кожну гру ми будемо налаштовуватись. Нема тут слабких суперників. І всі суперники, які спустилися до нас з вищого дивізіону, ми з ними можемо грати, на нашу думку. Так що всі ігри будуть напруженими.

На нашому майданчику, де ми тренувались, грали збірна Польщі і Франції. Ми подивились один період побачили, що з ними можна грати і будемо грати. Нема нічого страшного. Вони знаходяться в такому ж дивізіоні. Це означає, що команди рівні", – додав наставник команди.