Збірна України визначилася із заявкою на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич та його помічники визначилися з остаточною заявкою на IIHF World Championship Division I 2026.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

До остаточної заявки увійшли 3 голкіпери, 7 захисників і 13 нападників.

Воротарі: Богдан Дьяченко (Полонія Битом, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Принц Джордж, Канада)

Захисники: Ігор Мережко (Плзень, Чехія), Артем Гребеник (Кан, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Кошице, Словаччина), Євген Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Фельтре, Італія), Микола Косарев (Ставангер, Норвегія)

Нападники: Олександр Пересунько (Унія, Польща), Данііл Трахт (Лукко, Фінляндія), Андрій Денискін (Торунь, Польща), Олексій Ворона (Торунь, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Берані Злін, Чехія), Іларіон Купріянов (Дукла Їлгава, Чехія), Євген Фадєєв (Лімбург, Нідерланди), Фелікс Морозов (Морзін, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Ковентрі, Велика Британія).

На завершення перед чемпіонатом світу тренерський штаб подякував за роботу в таборі збірної 20-річному нападнику Олексію Євтєхову.

Суперниками збірної України будуть: Польща, Литва, Казахстан, Франція та Японія.

До еліти піднімуться дві найкращі команди. Останнє місце – виліт.

