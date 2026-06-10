У чемпіона світу вкрали золоту медаль. Він пропонує за повернення каву та булочку

У зірки збірної Фінляндії Єссе Пулюярві викрали золоту медаль чемпіонату світу. Хокеїст пропонує за її повернення каву, морозиво та булочку.

Про це пише Iltalehti.fi.

" Я запропоную тому, хто поверне, морозиво, каву з булочкою, або навіть і те, й інше, якщо отримаю назад".

Він також розповів деталі викрадення.

"Медаль вкрали у понеділок у караоке-барі "Åke", коли ми святкували чемпіонат. Медаль була виставлена ​​на показ. Людям дозволили на неї подивитися, але мою медаль так і не повернули", – розповів Пулюярві.

У кометнарі фінським ЗМІ наставник "Суомі" Антті Пенанен закликав повернути нагороду одному з лідерів команди.

" Сподіваюся, він знайде свою медаль. Або ж цю медаль повернуть Єссе. Я на це сподіваюся. Якщо хтось її побачить чи знайде, будь ласка, поверніть її".

28-річний Пулюярві допоміг Фінляндії стати чемпіонами світу. Нападник на ЧС провів 10 поєдинків, за які закинув 4 шайби та віддав 5 асистів.

З 2017 по 2025 Єссе виступав за клуби НХЛ, але перед сезоном-2025/26 повернувся до Європи, підписавши контракт із Женевою.