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Визначаться фіналісти: США проти Швеції, Канада зіграє з Фінляндією в 3-му турі Турніру чотирьох націй

Руслан Травкін — 17 лютого 2025, 08:28
Визначаться фіналісти: США проти Швеції, Канада зіграє з Фінляндією в 3-му турі Турніру чотирьох націй
x.com/HockeyCanada

У межах третього туру Турніру чотирьох націй зійдуться збірні Канади та Фінляндії.

Командам для виходу в фінал треба лише перемога. Наразі обидві збірні мають по 2 очка (перемога над Швецією в овертаймі) і ділять 2-3 місце.

Шведи зберігають шанси на фінал, оскільки також мають 2 очка (за поразку в овертаймі чи булітах нараховують 1 бал). Якщо їм вдасться обіграти США в останньому турі в основний час, а переможець дуелі Канада – Фінляндія визначиться в додатковий час, то саме шведи вийдуть до фіналу.

Збірна США завдяки двом перемогам за тур до фінішу гарантувала собі місце в головному поєдинку Турніру чотирьох націй.

Хокей – Турнір чотирьох націй
3-й тур, 17-18 лютого

20:00 Фінляндія – Канада

03:00 США – Швеція

Нагадаємо, гра між канадцями та американцями почалася з трьох бійок за перші 9 секунд зустрічі.

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