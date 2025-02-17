Визначаться фіналісти: США проти Швеції, Канада зіграє з Фінляндією в 3-му турі Турніру чотирьох націй
У межах третього туру Турніру чотирьох націй зійдуться збірні Канади та Фінляндії.
Командам для виходу в фінал треба лише перемога. Наразі обидві збірні мають по 2 очка (перемога над Швецією в овертаймі) і ділять 2-3 місце.
Шведи зберігають шанси на фінал, оскільки також мають 2 очка (за поразку в овертаймі чи булітах нараховують 1 бал). Якщо їм вдасться обіграти США в останньому турі в основний час, а переможець дуелі Канада – Фінляндія визначиться в додатковий час, то саме шведи вийдуть до фіналу.
Збірна США завдяки двом перемогам за тур до фінішу гарантувала собі місце в головному поєдинку Турніру чотирьох націй.
20:00 Фінляндія – Канада
03:00 США – Швеція
Нагадаємо, гра між канадцями та американцями почалася з трьох бійок за перші 9 секунд зустрічі.