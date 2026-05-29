Збірна Канади втратила захисника перед півфіналом ЧС-2026

Олександр Булава — 29 травня 2026, 20:06
Захисник збірної Канади Еван Бушар вибув до кінця чемпіонату світу-2026, який відбувається у Швейцарії.

Про це повідомляє TSN.

Генеральний менеджер Едмонтона Стен Боуман заявив, що участь Бушара завершилась після чвертьфінального поєдинку зі США (4:0).

Нагадаємо, що Бушар після силового прийому від американця Раяна Ліндгрена впав на лід і на декілька секунд втратив свідомість. Захисник залишив майданчик за допомогою медперсоналу, а Ліндгрена після перегляду відео вилучили до кінця матчу.

В активі Бушара вісім матчів на ЧС-2026, в яких набрав 6 (1+5) очок.

Нагадаємо, турнір проходить у швейцарських містах Фрібург і Цюрих. Напередодні визначились півфінальні пари світової першості.

Зазначимо, що збірна Канади має в активі 28 золотих медалей планетарних першостей.

