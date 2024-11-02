Два гравці Сокола не повернулися з-за кордону після матчів Континентального кубку: відомі прізвища
Головний тренер Сокола Олег Шафаренко повідомив, що два його підопічних не повернулися з командою після матчів другого раунду Континентального кубку, які проходили в Італії.
Про це наставник киян розповів у інтерв’ю пресслужбі Федерації хокею України, коментуючи кадрову ситуацію в команді.
"Костромітін, Полоницький – у них болить живіт. Чому? Будемо з’ясовувати. Петров – теж не прийшов на гру через живіт. Якийсь вірус є в команді. З’ясуємо.
А гравців нам не вистачає, тому що їх немає. Двоє гравців у нас залишилися у Європі. Не повернулися. Ну і Бородай та Чердак травмовані. Ну, нічого страшного. Молоді повинні грати та додавати. Будемо спостерігати за цим", – сказав Шафаренко.
Як повідомило Суспільне Спорт, двома гравцями, які не повернулися з-за кордону виявилися 37-річні Роман Благий та Володимир Алексюк.
Нагадаємо, у другому раунді Континентального кубку Сокіл зазнав трьох поразок у трьох матчах і завершив виступи на турнірі. В першому турі чемпіонату України команда Шафаренка в серії післяматчевих булітів поступилася Шторму.