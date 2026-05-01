Визначився транслятор матчів збірної України на ЧС-2026 у дивізіоні IA

Сергій Шаховець — 1 травня 2026, 16:02
Збірна України з хокею
Федерація хокею України

"Суспільне" транслюватиме усі матчі чемпіонату світу з хокею 2026 року у дивізіоні IА, де виступатиме збірна України.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Поєдинки можна буде переглянути на платформах "Суспільне Спорт" і місцевих каналах "Суспільного".

Світова першість у дивізіоні IА відбудеться у Польщі з 2 по 8 травня. У турнірі візьмуть участь шість збірних: Казахстан, Франція, Україна, Японія, Польща та Литва.

"Синьо-жовті" гратимуть на цьому рівні другий рік поспіль. Торік підопічні Дмитра Христича до останнього вели боротьбу за вихід до елітного дивізіону, але зрештою посіли третє місце.

Розклад матчів за участю збірної України

