Визначився перший фіналіст Кубку України з хокею

У п'ятницю, 18 вересня, київський Сокіл розгромно здолав богуславських Шершнів та став першим фіналістом Кубку України.

Зустріч завершилася із рахунком 7:2.

Столична команда підходила до поєдинку у статусі беззаперечного фаворита після розгромної звитяги у першій зустрічі між командами (10:1 – на користь Сокола).

Гра розпочалася для Шершнів вже за схожого сценарію. Богуславський колектив пропустив 3 шайби протягом першого періоду. Чердак відзначився дублем.

Утім, вже в другій двадцятихвилинці Цюра оформив перше взяття воріт для своєї команди, рахунок став 4:1. Проте надії Шершнів жевріли недовго, оскільки після цього вони ще тричі пропустили.

Плесовських під завісу зустрічі закинув ще одну шайбу престижу.

Кубок України з хокею

18 вересня

Шершні – Сокіл 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)

Шайби: 0:1 – 04:06 Захаров, 0:2 – 06:37 Чердак, 0:3 – 24:45 Чердак, 0:4 – 24:57 Тимченко, 1:4 – 26:27 Цюра, 1:5 – 33:53 Тищенко, 1:6 – 48:43 Бородай, 1:7 – 50:29 Жеребко, 2:7 – 55:39 Плесовських.

Пізніше, о 17:30 за київським часом, на льоду зійдуться Одещина та Кременчук. Матч між цими командами безпосередньо визначить переможця групи.

Нещодавно одеський колектив у запеклій боротьбі виборов перемогу над Дніпром (5:4).