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Терлецький продовжить кар'єру у складі херсонського Дніпра

Микола Літвінов — 20 жовтня 2026, 17:24
Терлецький продовжить кар'єру у складі херсонського Дніпра
Микита Терлецький
ФХУ

22-річний голкіпер Микита Терлецький продовжить кар'єру у складі херсонського Дніпра.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Терміни співпраці чи фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що минулого сезону Терлецький обороняв ворота Шторма. Протягом цього часу відіграв у формі одеського колективу 15 матчів у регулярному чемпіонаті (коефіцієнт надійності .855) та 4 матчі на стадії плейоф (коефіцієнт надійності .816).

Додамо, що у поточній кампанії Дніпро ще не здобув жодної перемоги в українській першості, й наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці. 

Нагадаємо, що у півфінальній серії минулорічного розіграшу чемпіонату України  одеський Шторм розгромно поступився київському Соколу (0:4)

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