22-річний голкіпер Микита Терлецький продовжить кар'єру у складі херсонського Дніпра.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Терміни співпраці чи фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що минулого сезону Терлецький обороняв ворота Шторма. Протягом цього часу відіграв у формі одеського колективу 15 матчів у регулярному чемпіонаті (коефіцієнт надійності .855) та 4 матчі на стадії плейоф (коефіцієнт надійності .816).

Додамо, що у поточній кампанії Дніпро ще не здобув жодної перемоги в українській першості, й наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що у півфінальній серії минулорічного розіграшу чемпіонату України одеський Шторм розгромно поступився київському Соколу (0:4).