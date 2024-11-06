Сокіл програв дербі Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Сьогодні, 5 листопада, у матчі 2 туру чемпіонату України столичний Сокіл поступився Київ Кепіталз.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Кепіталз завдяки голам Себастьяна Карпенка та Ярослава Панченка вийшли вперед. Сокіл зміг відквитати одну шайбу у більшості – відзначився 31-річний нападник Олексій Янішевський.

Для Сокола це друга поспіль поразка у чемпіонаті, у 1 турі кияни серії булітів програли гру одеському Шторму. Водночас Київ Кепіталз здобули другу поспіль перемогу, після звитяги над херсонським Дніпром та із 6 очками очолили турнірну таблицю чемпіонату.

Чемпіонат України з хокею

2 тур, 6 листопада

Сокіл (Київ) – Київ Кепіталз 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – Карпенко (13:24), 0:2 – Панченко (20:13), 1:2 – Янішевський (51:04)

Раніше повідомлялося, що київський Тризуб знявся з розіграшу чемпіонату України з хокею через фінансові труднощі.