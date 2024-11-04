Тризуб знявся з чемпіонату України – ЗМІ

Київський Тризуб знявся з розіграшу чемпіонату України з хокею через фінансові труднощі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Причиною став конфлікт з лігою, а саме додаткові витрати клубів. Зазначається, що ФХУ взяла на себе зобов’язання покрити клубам усі витрати на оплату суддівства, оренди льоду й організацію трансляцій – у межах 70 тисяч гривень за матч.

Джерело повідомляє, що в міжсезоння ліга взяла на себе зобов’язання покрити клубам усі витрати на оплату суддівства, оренди льоду і організацію трансляцій – у межах 70 тисяч гривень за матч. Через затримку старту та відсутності офіційного статусу змагань усі домовленості були зірвані.

Саме цей фактор став причиною зняття команди з чемпіонату України.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура. Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.