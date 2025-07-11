Сокіл підсилився колишнім голкіпером Кременчука

Сокіл оголосив про підписання контракту з 24-річним голкіпером Данилом Макаренком.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Гравець, який попередній сезон провів у складі київської Крижинки і допоміг студентській збірній України здобути бронзу Всесвітньої Універсіади, доповнив воротарську бригаду команди, в яку також входить досвідчений Олег Петров.

Макаренко – вихованець Дніпровських Вовків. Вдома Данило тренувався і грав до весни 2016-го, а потім на один сезон виїздив у Словаччину, де впродовж року працював у системі юнацької команди НОВА з Братислави. Повернувшись додому, Макаренко в 2019-му став срібним призером юніорського чемпіонату України (U-19) у складі дніпровського Динамо, а в 2019/20-му виступав у канадській WSHL за Берргід Бомберз.

У дорослому хокеї Данило дебютував у сезоні-2020/21 у складі київських Крижаних Вовків. Після початку повномасштабної війни Макаренко два роки виступав за Кременчук, у складі якого двічі став срібним призером чемпіонату України. З осені 2024 Данило грав за Крижинку.

Раніше Сокіл оголосив про припинення співпраці одразу з п'ятьма хокеїстами команди.

Також повідомлялося, що воротар Сокола та збірної України Богдан Дьяченко став гравцем польської Полонії Битом.