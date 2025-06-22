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Сокіл припинив співпрацю із п'ятьма хокеїстами

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 15:58
Сокіл припинив співпрацю із п'ятьма хокеїстами
Павло Дворецький
ХК Сокіл

Сокіл оголосив про припинення співпрвці одразу з п'ятьма хокеїстами команди.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Так, команду залишили захисники Павло Дворецький, Павло Таран, а також нападники Тимофій Савицький, Максим Разумов та Ілля Собченко.

Найдовше з цього списку за киян виступав Павло Дворецький, на рахунку якого 86 матчів, 6 голів та 15 передач. Таран встиг зіграти 35 матчів, в яких закинув 2 шайби та віддав 12 результативних передач.

Разумов (17 + 26) і Собченко (9 + 14) виграли з Соколом чемпіонство в 2024-му. Водночас на рахунку Савицького 23 поєдинки, в яких він закинув 3 шайби та зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що воротар Сокола та збірної України Богдан Дьяченко став гравцем польської Полонії Битом.

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