Воротар Сокола та збірної України став гравцем Полонії

Воротар київського Сокола та збірної України Богдан Дьяченко став гравцем польської Полонії Битом.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Уродженець Харкова розпочинав свою кар'єру у складі ХК Донбасу, а згодом перебрався до Сокола, де своєю грою заслужив на виклик до лав національної збірної.

Дьяченко став найкращим воротарем чемпіонату світу в Дивізіоні AI, відбивши 96% шайб та отримавши відповідне визнання від директорату турніру.

Полонія – шестиразовий чемпіон Польщі з хокею, але остання перемога датована 1991 роком. Окрім того, клуб з міста Битом тричі ставав срібним призером та ще три рази вигравав бронзові медалі чемпіонату (востаннє у 2017 році).

Раніше повідомлялось, що Сокіл переманив із Київ Кепіталз тренера воротарів.