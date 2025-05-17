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Сокіл підписав нападника Київ Кепіталз

Олександр Булава — 17 травня 2025, 13:54
Сокіл підписав нападника Київ Кепіталз

Сокіл підписав нападника Микиту Олійника, який попередніх два чемпіонати провів у лавах Київ Кепіталз.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з гравцем розрахована на сезон-2025/26. Фінансові деталі не розголошуються. У попередньому сезоні на його рахунку 25 матчів, в яких він відзначився 6 голами та 25 результативними передачами. У плейоф – 3 шайби і 4 асисти в 11 матчах.

До Кепіталз він виступав за харківські Юність, Витязь та Динамо, а також грав за Кременчук, Маріуполь, Краматорськ, Рулав Одд та Легіон.

Зазначимо, що Олійник це вже другий новачок Сокола у міжсезоння. У квітні київський клуб оголосив про перехід колишнього нападника херсонського Дніпра Михайла Цюри.

Нагадаємо, Сокіл не зміг вийти у фінал плейоф чемпіонату України, поступившись в 1/2 Кременчуку.

Сокіл Київ Кепіталз

Сокіл

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