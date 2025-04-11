Сокіл підписав нападника херсонського Дніпра

Сокіл підписав колишнього нападника херсонського Дніпра Михайла Цюру.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

19-річний хокеїст народився у Києві і є вихованцем Крижинки. Професійну кар’єру Михайло розпочав восени 2022-го в херсонському Дніпрі і провів за команду три сезони, два з яких завершувалися для команди здобуттям бронзових нагород.

Загалом за Дніпро в період 2022-2025 років Цюра у чемпіонатах України провів 90 матчів, закинув 11 шайб і віддав 14 результативних передач.

Статистика нападника в попередньому сезоні – 23 матчі, 5 голів + 3 асисти.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сокіл не зміг вийти у фінал плейоф чемпіонату України, поступившись в 1/2 Кременчуку.