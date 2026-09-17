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Сокіл розгромив Шершнів у Кубку України, закинувши у ворота суперника 10 шайб

Олексій Мурзак — 17 вересня 2026, 19:54
Сокіл розгромив Шершнів у Кубку України, закинувши у ворота суперника 10 шайб
ХК Сокіл

У четвер, 17 вересня, відбувся матч Кубку України з хокею, у якому Сокіл розгромив Шершнів.

Зустріч завершилася з рахунком 10:1.

Клуб з Богуслава, який вперше дебютував у дорослому хокеї, відверто провалив перший відтинок зустрічі, пропустивши від киян 5 "сухих" шайб.

Другий період пройшов для новачків краще, команда пропустила двічі, однак відзначилася і сама: автором першої закинутої шайби дорослої команди Шершнів в офіційному матчі став Ігор Шевченко.

Втім, більше Сокіл не пропускав, а в третьому періоді закинув у ворота суперників ще три шайби.

Команди проведуть між собою і другий матч, який визначить одного з фіналістів Кубку.

Кубок України з хокею
17 вересня

Сокіл – Шершні 10:1 (5:0, 2:1, 3:0)

Як відомо, напередодні Дніпро зазнав другої поспіль поразки та вилетів з турніру. Долю другого фіналіста між собою визначать Кременчук та Одещина.

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