Сокіл переніс домашній матч проти Одещини на іншу арену
ХК Сокіл
Хокейний клуб Сокіл (Київ) не зможе провести домашній матч чемпіонату України проти Одещини на своїй домашній арені – ковзанці АТЕК.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Наразі ця арена не готова приймати спортивні змагання через реконструкцію. Таким чином, Сокіл проведе домашній матч проти Одещини на гостьовій території: у одеському Палаці спорту. При цьому поєдинок перенесено з 3 на 4 жовтня.
Коли Сокіл зможе знову проводити домашній матчі на ковзанці АТЕК – наразі не відомо.
Нагадаємо, 19 вересня Сокіл став володарем Кубку України 2026 року. В драматичному фінальному матчі кияни з рахунком 6:5 перемогли Кременчук.
Минулого тижня кияни програли Торуні в матчі чемпіонату Польщі.