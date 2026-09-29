Сокіл переніс домашній матч проти Одещини на іншу арену

Хокейний клуб Сокіл (Київ) не зможе провести домашній матч чемпіонату України проти Одещини на своїй домашній арені – ковзанці АТЕК.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Наразі ця арена не готова приймати спортивні змагання через реконструкцію. Таким чином, Сокіл проведе домашній матч проти Одещини на гостьовій території: у одеському Палаці спорту. При цьому поєдинок перенесено з 3 на 4 жовтня.

Коли Сокіл зможе знову проводити домашній матчі на ковзанці АТЕК – наразі не відомо.

Нагадаємо, 19 вересня Сокіл став володарем Кубку України 2026 року. В драматичному фінальному матчі кияни з рахунком 6:5 перемогли Кременчук.

Минулого тижня кияни програли Торуні в матчі чемпіонату Польщі.