Шершні розгромили Дніпро та здобули другу поспіль перемогу в чемпіонаті України

У середу, 30 вересня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Шершні впевнено перемогли Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Команда з Богуслава відкрила рахунок наприкінці першого періоду: Ігор Шевченко реалізував чисельну перевагу. На початку другої двадцятихвилинки Шершні ще двічі відзначилися в більшості – шайби закинули Пономарьов та Аксьонов.

Уже на 27-й секунді третього періоду Шевченко оформив дубль, збільшивши перевагу своєї команди до 4:0. Дніпро відповів голом Максима Жовтяка за 2 хвилини 19 секунд до завершення основного часу. Проте останнє слово залишилося за Ярославом Панченком, який установив остаточний рахунок – 5:1.

Чемпіонат України з хокею

2 тур, 30 вересня

Дніпро – Шершні 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – 17:26 Шевченко (Цюра, Аксьонов, більш.); 0:2 – 20:31 Пономарьов (Шевченко, Лєсніков, більш.); 0:3 – 24:18 Аксьонов (Колінько, Цюра, більш.); 0:4 – 40:27 Шевченко (Панченко); 1:4 – 57:41 Жовтяк (Лактіонов, Кучер); 1:5 – 59:15 Панченко (Плесовських).

Зазначимо, що для дебютанта першості це вже друга поспіль перемога. Раніше підопічні Вадима Шахрайчука здолали Кременчук.