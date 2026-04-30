Сім гравців залишили розташування збірної України перед чемпіонатом світу

Тренерський штаб національної збірної України відсіяв сімох гравців після завершення навчально-тренувального збору в польському Битомі напередодні чемпіонату світу в Дивізіоні 1А.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Розташування збірної покинули воротар Сергій Писаренко, захисники Володимир Волков, Гліб Петров, Іван Кородюк, а також нападники Богдан Панасенко, Михайло Сімчук та Ілля Шибінський.

Наразі у розпорядженні головного тренера "синьо-жовтих" Дмитра Христича залишаються 24 хокеїсти.

Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада).

Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія).

Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія).

Остаточна заявка на світову першість має бути затверджена 1 травня, й до неї увійдуть 23 гравці.

Зауважимо, що чемпіонат світу в Дивізіоні 1А триватиме з 2 по 8 травня в польському Сосновці. Збірна України побореться за вихід до елітного дивізіону в матчах проти Польщі, Японії, Литви, Казахстану та Франції.

Перший матч "синьо-жовті" проведуть 2 травня проти господарів турніру – національної команди Польщі. Початок гри запланований на 20:30 за київським часом.

Путівку в еліту отримають перші два місця. Остання сходинка – виліт у Дивізіон IB.

Транслятором матчів збірної України є "Суспільне Спорт". Також поєдинки будуть доступні для перегляду на ютуб-каналі ФХУ.