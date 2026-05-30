Нападник збірної України став гравцем польської Полонії

Микола Літвінов — 30 травня 2026, 19:14
Олексій Ворона
BS Polonia Bytom Hokej/Facebook

Нападник збірної України Олексій Ворона став гравцем польської команди Полонії з Битома.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ворона стане одноклубником інших українців у складі Полонії: 31-річного нападника Павла Падакіна та 27-річного воротаря Богдана Дяченка.

Команда з Полонії із 53 очками закінчила цьогорічну Польську хокейну лігу на сьомому місці в турнірній таблиці, унаслідок чого потрапила у плейоф чемпіонату, де вилетіла від Заглембє Сосновєц у чвертьфіналі.

Зауважимо, що сезон 2025/26 Ворона провів у складі польського Торуня, де відіграв 38 матчів, у яких закинув 10 шайб та віддав 23 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що нападник збірної України Фелікс Морозов виступатиме за Київ Кепіталз у сезоні 26/27.

